Otomobil kanala girdi: 1 yaralı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunSinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,:Samsun istikametine seyir halinde olan Melih K. idaresindeki 57 KD 136 plakalı otomobil yoldan çıkarak kanala girdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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