Tartışmada tabanca ile ateş eden şahsa adli kontrol

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada silah kullanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ş., aralarında alacakverecek konusunu görüşmek için M.H.'nin iş yerine gitti. Burada yaşanan tartışma üzerine M.A.Ş. tabanca ile 5 el ateş etti. İş yerine kaçan M.H.'ye şans eseri kurşunlar isabet etmedi. Olay sonrası kaçan M.A.Ş. daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelerek teslim oldu.

Şüpheli bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.