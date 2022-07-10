Samsun’da gök gürültülü sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da Kurban Bayramı’nın 2., 3. ve 4. gününde gök gürültülü sağanak yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

Kurban Bayramı’nın 1. gününde Samsun’da hava sıcaklıkları 29 derece olarak geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı uyarılar ile bayramın 2, 3 ve 4. günlerinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın hakim olacağı konusunda vatandaşları uyardı.

Samsun’da 10 Temmuz Pazar günü başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların 5 gün etkili olması beklenirken hava sıcaklıklarının 25 ila 27 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Samsun'un yanı sıra sağanak ve gök gürültüsünün Ordu, Tokat, Amasya, Çorum, Sinop ve Kastamonu'da da etkili olması bekleniyor.

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