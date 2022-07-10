AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: “2023’teki büyük zaferi, başarıyı yalnızca AK Parti için istemiyoruz” AK Parti Samsun Teşkilatı bayramlaşmada bir araya geldi

– AK Parti Samsun İl Teşkilatı, Kurban Bayramı’nın 2. gününde bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “2023’teki büyük zaferi, başarıyı yalnızca AK Parti için istemiyoruz” dedi.

Samsun’da AK Parti’nin bayramlaşma töreni, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı. İl Başkanı Ersan Aksu’nun açılış konuşmasıyla başlayan tören milletvekillerinin konuşması ile devam etti. Partililer birbirleriyle sohbet edip, bayramlaşmaya gelen partililerin sorunlarını not aldılar.



“2023’teki büyük zaferi, başarıyı yalnızca AK Parti için istemiyoruz”

2023 yılında yapılacak seçimlerin Türkiye’nin geleceği için çok büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Dünya zor zamanlardan geçti. 100 yılda bir insanoğlunun başına gelebilecek çok önemli ve kritik eşikleri atlattık hala daha atlatmaya devam ediyoruz. Bu sırada bir şey değişti. Türkiye’nin ayakları yere sağlam basan, temelleri çok daha sağlam atılmış ve 20 yıldır oluşturduğumuz güçlü altyapı ile birlikte geleceğe daha sağlam bakabilen Türkiye’nin bakış açısı ve özgüveni değişti. Türkiye’nin dünü değişti ve o bugünü etkiledi. Bugün de inşallah göstereceğimiz çabayla geleceğe çok daha emin adımlarla devam edeceğiz. Önümüzde 2023 var. Artık son yazı geçiriyoruz ve zaten sahadayız, sahada olmaya devam ediyoruz. 2023’teki büyük zaferi, başarıyı yalnızca AK Parti için istemiyoruz. Biz 2023’teki büyük zaferi 20 yıldır Türkiye’de taş taş üstüne koyan, Türkiye’nin kritik ve çözümsüz gibi görünen tüm sorunlarını çözen ve artık dünya yarışında ‘ben başka bir ligdeyim’ diyen Türkiye için Türkiye’nin geleceği için Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte daha yürüyecek çok yolumuz olduğu için inşallah gücümüze güç katacak bu yeni dönemde ülke olarak geleceğe, çocuklarımıza ve yeni nesillere bırakacak çok daha güçlü bir Türkiye için istiyoruz. Biz 2023’ü sadece bir seçim yılı olarak görmüyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin kaderinin şekilleneceği en önemli eşiklerden de biri olarak görüyoruz. İnşallah o gün sizlerin gayreti, desteği ile Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olma bilinciyle göstereceğiniz çabayla birlikte umuyorum 2023, 2053 ve 2071 Türkiye’sinde bu günlerin çok daha ötesinde yeni, yepyeni, aydınlık günleri hep beraber göreceğiz” dedi.

Törende ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmer Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ile Orhan Kırcalı’nın yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk da söz alarak partililerle görüşlerini paylaştılar. Bayramlaşma törenine ayrıca belediye başkanları, meclis üyeleri, parti üyeleri, eski milletvekilleri, eski belediye başkanları ve partililer katıldı.

Bayramlaşma töreni, konuşmaların ardından bayram tebriklerinin kabul edilmesiyle sonlandı.

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