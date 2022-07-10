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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor’da gözler ayrılacak futbolcularda

İHA

Samsunspor’da gözler ayrılacak futbolcularda

Kadrosunda 12’si yabancı 37 futbolcu bulunan Samsunspor’da gözler yeni gelecek transferler kadar ayrılacak oyunculara da çevrildi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, bu sezon yaz transfer sezonunda yaptığı nokta transferlerle dikkat çekti. Kırmızıbeyazlılar, kaleci Jakup Szumski, savunmada Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahid Albayrak, orta sahada Celil Yüksel, Fernando Boldrin, Amir Arlı, Şener Kaya, Arvydas Novikovas, Yusuf Ensar Poyrazlı ve forvet için de Gaetan Laura ve Ahmet Sagat'ı kadrosuna kattı. Yaptığı bu 12 transfer sonucu takımdaki oyuncu sayısı ‘gençler hariç’, 37’ye yükseldi.
Samsunspor kadrosunda bulunan 37 oyuncudan 12’si yabancılardan oluşuyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı oyuncu sınırlaması kuralının geçen sezonki gibi devam edeceği açıklamıştı. Takımların, ilk 11'de 5, maç kadrosunda ise 7 yabancı oyuncu bulundurabileceği ve toplam 8 oyuncuya lisans çıkarabileceği kaydedildi. Samsunspor’da kadroda 12 yabancı oyuncunun bulunması ve en az 1 yabancı oyuncu forvetin daha transfer edileceğinin belirtilmesi, takımdan ayrılacak futbolcular konusunda merak uyandırdı.
Kırmızıbeyazlılarda Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan; Kevin Boli ile yolların ayrıldığını, Talha Ulvan, Guy Yameogo, Sheldon Bateau ve Vukan Savicevic’e takım bulmaları için süre verdiklerini açıklamıştı. Elhadj Bah, Tomane Mendes, Eraldo Çinari ve İsmael Diomande ise Teknik Direktör Bayram Bektaş tarafından Erciyes kampına götürülerek, son durumları değerlendirilmişti.
Samsunspor’da ayrılacak isimlerin de bayramdan sonra başlayacak Bolu kampından önce netleşmesi bekleniyor. Karadeniz temsilcisinin kadrosunda Yameogo, Bateau, Savicevic, Bah, Tomane ve İsmael Diomande’nin yanı sıra Jakup Szumski, Fernando Boldrin, Moryke Fofana, Arvydas Novikovas ile Gaetan Laura gibi yabancı futbolcular bulunuyor.
20222023 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmak isteyen Samsunspor’un tam kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Jakup Szumski, Nurullah Aslan, Alp Tutar, Aykut Özer.
Defans: Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Sheldon Bateau, Berk Taşkın, Guy Yameogo, Soner Gönül, Mücahid Albayrak, Melih Altıkulaç, Ali Ülgen, Talha Ulvan.
Orta saha: Ismael Diomande, Hasan Kılıç, Celil Yüksel, Vukan Savicevic, Cihan Kahraman, Semih Altıkulaç, Fernando Boldrin, Amir Emin Arlı, Moryke Fofana, Eraldo Çinari, Furkan Fehmi Güneş, Ensar Arslan, Şener Kaya, Arvydas Novikovas, Melih Okutan, Yusuf Ensar Poyrazlı.
Forvet: Polat Yaldır, Gaetan Laura, Tomane Mendes, Ahmet Sagat, Ali Kılıç ve Elhadj Bah.
Samsun temsilcisinde son olarak kendisine takım bulması istenen Tolcay Ciğerci ile de yakın zamanda karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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