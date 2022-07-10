Merdiven altı yapılan estetik operasyonlarda geri dönüş olmuyor

EstetikPlastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, ‘merdiven altı’ diye tabir edilen yerlerde yetkisiz ve bilinçsiz kişiler tarafından yapılan estetik müdahalelerin insan vücudunda geri dönüşü olmayan fiziksel ve ruhsal yıkımlara yol açtığını söyledi.

Fiziksel görünümündeki bozuklukların tedavi edilmesi amacıyla estetikplastik ameliyata karar veren kişilerin çok dikkatli ve araştırmacı olması gerektiğinin altını çizen FBM Tıp Merkezi sahibi EstetikPlastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Tüm dünyada estetik, plastik ve rekonstrüktif diye bir bölüm var. Estetikplastik cerrahinin amacı; insanların bedenlerinde var olan fiziksel kusurlarını düzelterek onların ruhsal yapıları üzerine olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaktır. Bu işlemleri yalnızca estetikplastik cerrahları yapar. Eğer bir insan estetik kaygıyla bir operasyon yaptırmayı düşünüyorsa çok seçici olmalıdır. Doktor olmadığı halde, estetikplastik cerrahı olmadığı halde estetik cerrahi müdahaleleri yapan ne yazık ki merdiven altı denilen yerler tüm dünyada var. Burada sorumluluk ameliyatı yaptıran kişiye düşmektedir. Estetik düşünen kişi ameliyat olacağı uzmanı ve yeri çok iyi araştırıp, ondan sonra karar vermelidir” dedi.



“Profesyonelce yapılmayan estetik işlemlerin ardından olumsuz tablolara çok sık rastlanıyor”

Uygunsuz koşul ve ortamlarda yetkisiz kişiler tarafından yapılan estetik işlemlerin ardından insanların vücutlarında kalıcı yıkımların oluştuğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Profesyonelce yapılmayan estetik işlemlerin ardından olumsuz tablolara çok sık rastlıyoruz. Uzmanlar harici enjeksiyon yaptıranlar; göğüs, popo, dudak ve yanak bölgesine sanayi silikonundan tutun yemekte kullanılan yağa kadar birçok madde vücutlarına yerleştirilebilir. Bu kişiler yıkıcı sonuçlarla karşılaşıyorlar. Bu uygulamalara maruz kalan vücutların birçoğunda ne yazık ki geri dönüş mümkün olmuyor. Yabancı madde giren vücudun eski yapısı ortadan kalkıyor. Örneğin; yüzüne güzelleşmek amacı ile yemeklik yağ sıktıranlar, sanayi silikonu dolduranlar daha sonra yüzlerinde akıntılarla ve deformasyonlarla karşılaşıyorlar. Bu kişilerin eski yüzlerine kavuşması da imkansız bir hal alıyor. Bu yüzden ‘daha güzel olayım daha çekici olayım’ kaygısıyla asla yüzlerine ya da vücutlarına bilmedikleri yer ve mekanlarda madde enjeksiyonu yaptırmasınlar” diye konuştu.



“Estetik, bilimsel doğruluğu kanıtlanmış yöntemlerle uzman cerrah tarafından yapılır”

Yüz ve vücuda yapılacak en küçük işlemin bile uzman cerrah tarafından yapılmasının hayati önem taşıdığını belirten Akbaş, şunları söyledi:

“Yüze madde enjekte eden kişinin mutlaka estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı olması gerekiyor. Çünkü bu işlem tıbbi bir branştır. Estetik ayrı bir bilimdir. Ne yazık ki rant amacı ve maddi sebeplerle hiç bu konuda yetkisi olmayan kişiler estetik işlem uygulamaya kalkıyorlar. Her doktor da bu işlemi yapamaz, yapmaması gerekir. Her branşın yapması gereken ameliyat statüsü bellidir. Kaldı ki doktor bile olmadığı halde bu operasyonları yapanlar var. Çeşitli yerlerde, uygunsuz ortam ve koşullarda estetik işlemi yaparak insanların hayatını karartan kötü niyetli kişiler var. Estetik operasyon düşünen kişilerin mutlaka bu alanın uzmanına ulaşması gerekiyor. Uzman görüşünün ardından ihtiyaç varsa bilimsel doğruluğu kanıtlanmış yöntemlerle estetik müdahalelerin yapılması gerekir.”

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