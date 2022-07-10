Canik'te bayram coşkusu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Canik Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kurban Bayramı’nın 2’nci günü belediye hizmet binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programına AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Huzurlu ve güvenli geçirilen bayramların şehitler sayesinde olduğunu ifade eden AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, “Adaletsizliğin had safhada olduğu, gelir dağılımının tamamen bozulduğu, kan, gözyaşı ve yoksulluğun hâkim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bizler ülkemizde huzurluyuz ve güven içerisindeyiz. Bayramlarımızı bayram tadında kutluyor, ibadetlerimizi yapabiliyoruz. Bunu en başta şehitlerimize borçluyuz. Vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralı olan gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.



Başkan Sandıkçı’dan birlik ve beraberlik vurgusu

Bayramların birlik ve beraberliğin en önemli sembolü olduğunu söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik’te hep birlikte güzel günler yaşıyoruz. Bu güzel günlerin birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını Yüce Mevla’mdan niyaz ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İlçemizde ve çevremizde üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Nice bayramlarda birlikte olmak temennisiyle” diye konuştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı bayramlaşma programının ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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