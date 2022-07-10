Çıktığı direkte elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da çıktığı direkte elektrik akımına kapılan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Kargı (33) tarlada sulama dinamosunun çalışması üzerine yaptığı kontrolde dinamoya elektrik gelmediğini tespit etti. Dinamoya elektrik bağlantısının olduğu direğe çıkan Kargı elektrik akımına kapıldı. 2 çocuk babası Suat Kargı olay yerinde hayatını kaybetti. Kargı'nın cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.