Uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

İHA

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'da polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan bir kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen B.T.'yi takibe aldı. B.T. narkotik ekipleri tarafından İlkadım ilçesi derecik Mahallemi polis uygulama noktasında mefamfetamin maddesi ile yakalandı. Gözaltına alınan B.T. polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastane yemekhanesi çalışanı evinde iple asılı halde bulundu
YEREL HABERLER Hastane yemekhanesi çalışanı evinde iple asılı halde ...
Bayram ziyaretine giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bayram ziyaretine giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
Çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı
Çıktığı direkte elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çıktığı direkte elektrik akımına kapılan şahıs ...
Başkan Togar vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Togar vatandaşlarla bayramlaştı
Canik'te bayram coşkusu
YEREL HABERLER Canik'te bayram coşkusu
Havza'da bayramlaşma
YEREL HABERLER Havza'da bayramlaşma
Samsun TSO’da bayram coşkusu
YEREL HABERLER Samsun TSO’da bayram coşkusu
Terme'de bayram konvoyu
YEREL HABERLER Terme'de bayram konvoyu
Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı
Orta ve Doğu Karadeniz’e kuvvetli sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Orta ve Doğu Karadeniz’e kuvvetli sağanak uyarısı
Bayramda yol denetimi
YEREL HABERLER Bayramda yol denetimi
Merdiven altı yapılan estetik operasyonlarda geri dönüş olmuyor
YEREL HABERLER Merdiven altı yapılan estetik operasyonlarda geri ...
Samsunspor’da gözler ayrılacak futbolcularda
YEREL HABERLER Samsunspor’da gözler ayrılacak futbolcularda
Karadeniz’deki boğulmaların nedenlerinden rip akıntısına dikkat
YEREL HABERLER Karadeniz’deki boğulmaların nedenlerinden rip ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: “2023’teki büyük zaferi, başarıyı yalnızca AK Parti için istemiyoruz” AK Parti Samsun Teşkilatı bayramlaşmada bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: ...
Denize giren çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Denize giren çocuk boğuldu
Yorgun mermi aracın camına isabet etti
YEREL HABERLER Yorgun mermi aracın camına isabet etti
Karadeniz’de en çok faal dernek Samsun’da
YEREL HABERLER Karadeniz’de en çok faal dernek Samsun’da
Samsun’da gök gürültülü sağanak
YEREL HABERLER Samsun’da gök gürültülü sağanak
Tartışmada tabanca ile ateş eden şahsa adli kontrol
YEREL HABERLER Tartışmada tabanca ile ateş eden şahsa adli kontrol
Otomobil kanala girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kanala girdi: 1 yaralı
İntihar notu bırakarak jandarmayı seferber eden genç saatler sonra alkollü halde bulundu
YEREL HABERLER İntihar notu bırakarak jandarmayı seferber eden genç ...
Samsun’da bayramda sahil keyfi
YEREL HABERLER Samsun’da bayramda sahil keyfi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.