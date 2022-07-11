Terme’de bayramlaşma töreni

Samsun'un Terme ilçesinde Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Samsun’un Terme ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreniyle protokol ve vatandaşlar bayramlaştı.Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda organize edilen bayramlaşma programına, Kaymakam Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Ozan Has, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karademir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, daire amir ve müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda bayramların önemine değinen Başkan Kılıç, “Büyük bir coşkuyla idrak ettiğimiz, milli ve manevi değerlerimizin içtenlikle yaşandığı Kurban Bayramı’nda üzerimizde büyük emekleri olan bizleri heyecanla bekleyen büyüklerimizi unutmamalı, yavrularımızı sevindirmeliyiz. Umuyorum ki bayramda dargınlar barışsın, ayrılanlar kavuşsun, kimsesizler, yetimler, öksüzler ve yaşlılar görülüp gözetilsin. Özellikle ihtiyaç sahiplerinin daha fazla hatırlandığı özel günlerden biri olan Kurban Bayramı, kuşkusuz ki aziz milletimizin yardımlaşma ve dayanışma duygularını da yoğun olarak yaşamasına vesile olmaktadır” dedi.

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