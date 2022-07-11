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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor'da loca fiyatları belli oldu Samsunspor bayramlaştı

İHA

Samsunspor'da loca fiyatları belli oldu Samsunspor bayramlaştı

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Bilen, bu yılki loca fiyatlarının 80 bin ile 500 bin TL arasında olduğunu açıkladı.
Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü bayramlaşma töreni düzenlendi. Kırmızıbeyazlılar, Nuri Asan Tesisleri’nde Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenine kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı. Bayramlaşmanın ardından ilk olarak konuşan Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Savaş Boyar, "Tüm taraftarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Taraftarlarımız bizim için her zaman çok önemli. Bu vesile ile Samsunsporumuzun bu sezonu şampiyonlukla geçireceği bir sezon diliyorum. Bayramlaşma programımıza katılan Samsunspor Kulübü Derneği Yönetimi, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. yönetimi ve çok değerli taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Vekili Vennas Akyol ise yolun sonun şampiyonluk olduğunu ve Cumhuriyet’in 100'üncü yılında Samsunspor'a şampiyonluğun yakışacağını belirtti.

Loca fiyatları belli oldu
Kırmızıbeyazlıların merakla beklediği loca fiyatları belli oldu. Başkan Vekili Veysel Bilen, loca fiyatlarının bugün itibari ile satışa sunulduğunu belirterek, "Localarla ilgili de çalışmalarımızın sonuna geldik. Bugünden itibaren localarımızı da hem satışa sunmuş oluyoruz. Başkanımızın onayladığı fiyatlar üstünde öncelikle geçmiş yıllarda aynı locaları kullanmış olan loca sahiplerinden başlayarak bütün locaların doldurulmasını talep ediyoruz. İş dünyasından rica ediyorum. Localara gerek ilgiyi göstermeleri rica ediyorum. Bu localarımızın fiyatlaması 80 bin TL’den başlayarak 500 bin TL’ye kadar bir aralıktadır. Kategorisine göre 80, 100, 200, 250, 300 ve 500 bin şeklinde artan bir fiyatlandırmamız var. Bütün bu loca ve yayın gelirlerini toparladığınız zaman bu sene harcayacağınız paranın, başkanımızın yaptığı fedakarlığın 5’te 1'ini bile karşılamıyor" dedi.

Taraftara seslendi
Bu sezon transferlere çok ciddi harcama yaptıklarına ve Başkan Yüksel Yıldırım'ın hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığına değinen Bilen, "2. etap kamp çalışmamız yarından itibaren Bolu’da başlayacak. Bu arada liglerin planlanan takvimi 1 hafta ötelenmiş olması nedeniyle 1 2 gün kamp süresinin uzaması hem de izin süresinin uzamasını tamamen hocamızın takdirine bıraktık. Takımımızla ilgili 12 takviyeyi yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda da sona yaklaşan çalışmalar var. Lig başladığında hedefe koşan, takım halinde hareket eden, arkadaşlığın ve kararlılığın ön plana çıktığı, seyircinin de mutlu olacağı bir Samsunspor’u izletmek için elbirliği ile çalışıyoruz. Bu sene yapılan transferler için çok ciddi harcamalar yapıldı. Başkanımız hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Buradan Samsunpor’a gönül verenler seslenmek istiyorum. Kombinelerimiz satışa çıktı. Şu ana kadar olan kombine taleplerinden açık söylemem gerekirse mutlu olduğumuz söylemek mümkün değildir. Evimizde oynayacağımız ilk maçımızda gönlümüzden geçen 25 bin seyirciye bu statta bir ambiyans oluşturacak, oyuncuları motive edecek bir tablonun oluşmasıdır" diye konuştu.
Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. ve Samsunspor Kulübü Derneği’nin ev sahipliğinde yapılan bayramlaşma törenine, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri TÜFAD Samsun İl Başkanı Hakkı Bayrak, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Kaya Aşçı ve yönetimi, eski futbolcular, yöneticiler, gazeteciler ve taraftarlar katıldı. Oldukça samimi geçen bayramlaşmada taraftarlar, tezahüratlarıyla destek verdi. Bayramlaşma toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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