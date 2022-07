Samsun’da 91 cankurtaran hayat nöbetinde 32 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli 91 cankurtaran deniz sezonunun açıldığı 1 Haziran'dan bu yana 32 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sahillerde sezon açıldığı ilk günden bu yana yoğun bir mesai veriyor. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından sezon öncesi eğitimlerle hazırlanan toplam 91 cankurtaran, hayat mesaisine devam ediyor.

Cankurtaranlar 9 atv ve 2 zodyak botu ile Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Atakum, Costal ve Terme olmak üzere 6 bölgedeki yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında vatandaşların can güvenliği için çalışıyor. 37 keşif kulesinde, yaşanan hareketliliği gözleyen cankurtaranlar birçok can kaybının da önüne geçiyor. Deniz sezonunun açıldığı 1 Haziran'dan bu yana çok sayıda vakaya müdahale eden ekipler 32 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.



Hiç can kaybı yaşanmaması için yoğun mesai

Cankurtaran ekiplerinin sahillerde yoğun mesai ile çalıştığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, “Vatandaşımızın can güvenliğini en hassas şekilde korumaya çalışan ekiplerimiz, hiç can kaybı yaşanmaması adına mesailerini sezon sonuna kadar sürdürecek. Ekiplerimizin hayat nöbeti bayram boyunca da devam etti. Derdimiz sezon boyunca hiç acı yaşanmaması. Bunun için sahillerde konuşlanan cankurtaranlarımız daima teyakkuz halinde" diye konuştu.

