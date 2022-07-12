Karadeniz'in ilk Bilim Merkezi’nde inşaatın yüzde 60’ı tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandıracağı ve Karadeniz’de ilk olacak “Bilim Merkezi ve Planetaryum” inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı.

SamsunOrdu Karayolu Gelemen mevkiinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliği ile kente kazandırılan Karadeniz Bölgesi’nin ilk Bilim Merkezi ve Planetaryum projesinde inşaat tüm hızıyla sürüyor. 12 bin metrekare büyüklüğündeki proje, toplamda 27.3 milyon TL’ye mal olacak. Çelik konstrüksiyon üzerinde son sistem teknolojik altyapısı ile Türkiye’nin en iyisi olacak planetaryumun yüzde 60'lık kısmı tamamlandı.



Bölgeyi her açıdan ihya edecek

Bölgeyi her açıdan ihya edecek olan proje içerisinde bilime, teknolojiye ve inovasyona ilgi duyan gençler için her ayrıntı özel olarak tasarlandı. Hizmete açıldığında 7’den 70’e herkesin ilgi duyacağı bilim merkezinde gençlerin kendilerini tanımaları, hayallerini gerçekleştirmeleri, tasarlamaları ve üretmeleri için her olanak sunulacak. Özellikle eğitim çağında olan çocuklara, eğitim hayatlarına büyük katkı sağlayacak. Yapı içerisinde aynı zamanda eğitim seminerleri verilebilecek toplantı salonu ile yurt içi ve yurt dışı sergilerin yapılacağı bir sergi alanı yer alacak.



Türkiye'nin en iyisi

Çocuklara ve gençlere dönük hizmetlere aynı hız ve kararlılıkla devam ettiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Nesillere yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Gençlerimizin spor, eğitim, kültür, sanat ve bilim alanlarında yetişmesi ve çok başarılı olması için sayısız çalışmalar yürütüyoruz. Bu hedef doğrultusunda her alanda çok önemli adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Karadeniz’de ilk olacak Bilim Merkezi ve Planetaryum da o çalışmalardan biri. Bu merkeze 7’den 70’e herkes ilgi duyacak. Başta gençlerimize, çocuklarımıza ve Samsun'da yaşayan herkese farklı bir ufuk açacak, temel oluşturacak. İnşaat hızla ilerliyor. Yüzde 60'ı bitirildi. Bilim Merkezi ve Planetaryum son sistem ve Türkiye’dekilerin de en iyisi olacak” dedi.



“Samsun'u geleceğe taşıyoruz”

Bilim merkezinin Samsun'da güzel bir ufuk açacağı ve geleceğe de katkı sağlayacağını belirten Başkan Demir, “Şehrimizi her alanda geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Artık ülkemiz teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten, tasarlayan ve bunu da sadece bilinen teknolojilerle değil yenilikçi yani bilim temelli teknolojilerle yapacak. Bunun içinde olmazsa olmaz en önemli varlığımız elimizdeki insanımız. Onların bu konuda daha da yetkinliklerinin artırılması bilim ve teknoloji tabanlı yetiştirilmesinde Bilim Merkezleri önem taşıyor. Bu amaçla bu proje şehrimizi bilim anlamında da geleceğe taşıyacak. Samsun her alanda olduğu gibi bilim ve teknolojide de kurulacak merkez ile örnek olacak. Bittiğinde Karadeniz’in ana arter yolunda yer alacak çok güzel bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız. Gençlerimizin kendilerini tanımaları, hayallerini gerçekleştirmeleri, tasarlamaları ve üretmeleri için her imkan olacak" diye konuştu.

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