Başkan Sandıkçı: “Ata sporumuz yaşatılıyor”

Canik’te düzenlenen geleneksel güreş şenliklerine katılan Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Tuzaklı ve Yayla Mahallelerimizde yüzyıllardır geleneksel olarak güreş şenlikleri düzenlenerek ata sporumuz yaşatılıyor” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen güreş şenliklerine katıldı. Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde Tuzaklı ve Yayla Mahallelerinde düzenlenen şenliklerde vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan İbrahim Sandıkçı, er meydanına çıkan güreşçileri tebrik etti.



“Ata sporumuz yaşatılıyor”

Ata sporu güreşin Canik'te düzenlenen şenliklerle yaşatıldığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Tuzaklı ve Yayla Mahallelerimizde yüzyıllardır geleneksel olarak güreş şenlikleri düzenlenerek ata sporumuz yaşatılıyor. Özellikle yurt dışında gurbette yaşayan vatandaşlarımız bu güreşleri seyretmek için geliyorlar. Şenliklerin düzenlenmesinde başta muhtarlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yiğit pehlivanlarımızı er meydanında verdikleri mücadelen dolayı kutluyorum” diye konuştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, güreş şenliklerinin ardından vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

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