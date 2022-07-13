16. Kunduz Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 16.'sı düzenlenen geleneksel 'Kunduz Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı.

Pandemiden dolayı 2 senedir yapılmayan Kunduz Yağlı Güreşleri bu sene rekor katılımla gerçekleşti. 20 binin üzerinde güreşseverin izlediği Kunduz Yağlı Güreşleri büyük heyecana sahne oldu. Yağlı güreşlere 64'ü başpehlivan olmak üzere bine yakın güreşçi katıldı. Başpehlivanlık finalinde ise İsmail Balaban ile Mustafa Taş mücadele etti. Yoğun bir çekişmenin geçtiği final mücadelesinde Mustafa Taş rakibini yenerek başpehlivanlığa ulaştı. Üçüncülüğü ise Tanju Gemici ile Abdullah Güngör paylaştı.

Açık artırma ile yapılan ağalık ihalesinde güreş ağalığını, geçen yılın da ağası iş insanı Halil İbrahim Çiçek 755 bin Lira teklifle kazandı.

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