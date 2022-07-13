Piknik masaları meslek lisesi öğrencilerinden

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı piknik masaları ve kamelyalar ilçenin çeşitli noktalarına yerleştiriliyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Belediyesi’nin destekleri ile Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı kamelya ve piknik masalarının ilçenin belirli noktalarına yerleştirildiklerini belirterek, “Meslek liselerimiz yaz aylarında sanayi gibi çalışıyor. Öğrencilerimiz burada mesleki tecrübelerini arttırma fırsatı buluyorlar” dedi.



Meslek liseleri üretiyor

Hayata geçirilen proje ile Çarşamba’da meslek liselerinin hem üretime katkı sağladıklarını hem de öğrencilerin kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını ifade eden Başkan Halit Doğan, “Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde kıymetli hocalarımız ve öğrenci arkadaşlarımızla beraber Çarşamba’da kamelya ve piknik masası ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu ihtiyaçları giderirken kendi gençlerimizle, kendi okullarımızla iş birliği içinde olmamız bizler için çok mutluluk verici. Bu proje kapsamında 150 tane kamelya ve piknik masasını, Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Çarşambalıya üretmiş olacaklar. Hem dışarıya ödeyeceğimiz bu ücreti, okulumuzun döner sermayesine katkı olarak okulumuza ödemiş oluyor hem de öğrenci arkadaşlarımızın kamelya, piknik masası gibi bu işleri yapmayla alakalı el becerilerini arttırmalarına katkı sağlıyoruz. Bu projenin okulumuz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve Çarşamba’mız için çok kıymetli olduğu inancındayım. Hocalarımıza, idarecilerimize, öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hem okulumuz yazın bir fabrika gibi çalışmaya devam etmiş oluyor hem de hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermiş oluyor” dedi.



Öğrenciler kendilerini geliştiriyor

Konuya dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım Alanı Şefi Zeliha Özbey Çalıova ise gençleri meslek edinmeye yönlendirdiklerini belirterek, “Öğrencilerimizi meslekleri hakkında ilerleme sağlayabilmeleri, mesleğe ne gibi getiriler katabilecekleri hakkında bilgilendiriyoruz. Burada kendilerine ek gelir sağlama imkanı da yakalıyorlar. Biz de her anlamda öğrencilerimize destek oluyoruz. Belediyemiz için piknik masası ve çardaklar üretiyoruz. Öğrencilerimiz hem malzemeyi tanımış oluyorlar hem de kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar” diye konuştu.

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