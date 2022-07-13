Kavurma yiyen 3 kişi zehirlendi

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Samsun'da yedikleri kavurmadan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıyusuf Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurbanlık etten yapılan kavurmadan yiyen E.K.(34), H.K.(31) ve N.K.(68) zehirlendi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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