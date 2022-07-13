Şehit asker mezarı başında anıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Komondo Er Erhan Öztaş, mezarı başında dualarla anıldı.

Şanlıurfa Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini ifa ederken13 Temmuz 1993 tarihinde operasyon dönüşü meydana gelen trafik kazası lsonucu şehit olan Jandarma Komondo Er Erhan Özdaş, şehadetinin 29. yılında Bafra Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla yâd edildi.

Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

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