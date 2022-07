Engellilere yeni hizmet binası

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi’ne Adnan Kahveci Parkı içerisinde yeni bir hizmet binası yaptı.

Dernek Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, hem yeni bina hem de her zaman yanlarında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti. Hakyemezoğlu, “Dernek çok güzel bir alanda inşa edildi. Çalışmalar da kısa sürede bitirildi. Çevre düzenlemesi ile birlikte modern bir hizmet binasına kavuştuk. Yeşillikler içinde. Ferah ve güzel bir ortamımız var. Ulaşımımız kolay. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e bize verdiği sözü tuttuğu ve her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.

Yeni binanın engelliler için çok güzel bir şekilde inşa edildiğini söyleyen dernek üyelerinden Mustafa Gülay ise "Kısa sürede bitirilmesi de bizim için güzel oldu. Başkanımıza tüm engelliler adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Allah ondan ve ekibinden razı olsun" diye konuştu.



“Her zaman yanlarındayız”

“Belediye olarak birinci görevimiz engelli kardeşlerimizin yaşadıkları şehirde engelsiz bir yaşam standardını onlara sunmak” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Derneğimize kalıcı ve tüm sosyal aktivitelerini yapabilecekleri güzel bir mekan inşa ettik. Adnan Kahveci Parkı güzel ve korunaklı, güvenli ve çok şık bir alan. Ağaçların içerisinde geniş bir alanı var. Orada her türlü faaliyetlerini, sosyal, kültürel, eğitim çalışmalarını rahatlıkla yapabilecekler. Engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

