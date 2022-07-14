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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit jandarma er kabri başında dualarla anıldı

İHA

Şehit jandarma er kabri başında dualarla anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Jandarma Er Halil Sert, şehadetinin 27'nci yılında kabri başında dualarla anıldı.
Mardin'nin Ömerli İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanlığı'nda vatani görevini ifa ederken 14 Temmuz 1995 tarihinde Harman köyü kırsalında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında önünde yürüyen silah arkadaşının bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden döşenen mayına basması sonucu şehit olan Jandarma Er Halil Sert, unutulmadı. Halil Sert,
şehadetinin 27'nci yılında Balıklar Mahallesi'nde kabrinin başında dualarla yâd edildi. Vakfın fahri imamı Tacettin Boyun hoca ve oğlu Hafız Ensar Boyun'un okuduğu Yasini Şerif ve duanın ardından program sona erdi.
Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

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