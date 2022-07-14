Yusuf Emre Gültekin, Samsunspor’da

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin’i renklerine bağladı.

Kırmızıbeyazlılardan transfer hakkında yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig’de Ümraniyespor forması ile şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

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