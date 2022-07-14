Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

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Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Molla Osman Sokak'tan seyir halinde olan Hasan B. idaresindeki 06 BD 3555 plakalı otomobil ile Düz Sokak istikametinden gelen Tuncay I.'nın kullandığı 55 JH 702 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Şehri, Şevval Nur, Betül B. ve Şeyma Nur Z. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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