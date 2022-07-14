Bakım merkezinin yangın merdiveninden düşen genç ağır yaralandı

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Samsun'da bir bakım merkezinin yangın merdiveninden düşen genç ağır yaralanırken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesindeki bir özel bakım merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakım merkezinde kalan 20 yaşındaki Ü.B., merkezin 2. katındaki yangın merdiveninden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ü.B. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ü.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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