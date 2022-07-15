Baba-oğul sünnet düğününde silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 6 yaralı Silahlı saldırı anı kamerada

Samsun'da sünnet düğünü kana bulandı. Babaoğulun tabanca ve pompalı tüfekli silahlı saldırısında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Yeni Mahalle 219. Sokak'ta yapılan sünnet düğününde meydana geldi. İddiaya göre, Tekin Özvatan'ın oğlunun sokakta yapılan sünnet düğününe gelen Metehan G. burada taşkınlık yaptığı için düğün sahipleri tarafından uzaklaştırıldı. Bir süre sonra tekrar düğün yerine gelen Metehan G., burada tekrar taşkınlık yaparak düğün sahipleri ile tartıştıktan sonra kaçtı. Daha sonra babası Mehmet G. ile birlikte düğün yerine gelen Metehan G., tartıştığı kişilere tüfek ve tabanca ile ateş açtılar.

Açılan ateş sonucu Yasin Ayçiçek, Murat Kış, Tekin Özvatan, Kevser Şengül, Sadet Galyoncuoğlu, Recep Ayçiçek ve olayı gerçekleştiren Mehmet G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Torununun sünnet töreninde vurulan Recep Ayçiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Silahlı saldırı anı ise yaralılar tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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