Bafra'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

İHA

Bafra'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Garnizon Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.
Asri Mezarlık'ta bulunan Garnizon Şehitliği'nde İlçe Müftülüğü imam hatipleri tarafından okunan Kur'anı Kerim'in ardından şehitler için dualar edildi. Anma töreni sonrası protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Anma programına İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Tan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, siyasi parti ilçe başkanları, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ile daire müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Baba-oğul sünnet düğününde silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 6 yaralı Silahlı saldırı anı kamerada
YEREL HABERLER Baba-oğul sünnet düğününde silahla dehşet saçtı: 1 ...
Bakım merkezinin yangın merdiveninden düşen genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bakım merkezinin yangın merdiveninden düşen genç ağır ...
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Yelkenli tekne dalgakırana çarptı, 3 kişi ölümden döndü
YEREL HABERLER Yelkenli tekne dalgakırana çarptı, 3 kişi ölümden ...
Parçalanan otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Parçalanan otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada
Yusuf Emre Gültekin, Samsunspor’da
YEREL HABERLER Yusuf Emre Gültekin, Samsunspor’da
Samsun'da 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da 8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını ...
Şehit jandarma er kabri başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit jandarma er kabri başında dualarla anıldı
Samsun'da otizmli Emine, 7 gündür kayıp
YEREL HABERLER Samsun'da otizmli Emine, 7 gündür kayıp
Belediyeden 11 branşta kurs
YEREL HABERLER Belediyeden 11 branşta kurs
Engellilere yeni hizmet binası
YEREL HABERLER Engellilere yeni hizmet binası
Otomobile çarpıp havada taklalar atan motosiklet sürücüsünün inanılmaz kurtuluşu
YEREL HABERLER Otomobile çarpıp havada taklalar atan motosiklet ...
Asırlık kenevir merkezinde 175 dekarda üretim
YEREL HABERLER Asırlık kenevir merkezinde 175 dekarda üretim
Alaçam güreşlerinde Orhan Okulu başpehlivan oldu
YEREL HABERLER Alaçam güreşlerinde Orhan Okulu başpehlivan oldu
Hafif ticari araç, otobüse arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, otobüse arkadan çarptı: 2 ölü, 3 ...
Minibüs otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Minibüs otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı ...
Şehit asker mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit asker mezarı başında anıldı
Değişen dünyada dijital ebeveyn ve çocuk
YEREL HABERLER Değişen dünyada dijital ebeveyn ve çocuk
15 Temmuz anma programı belli oldu
YEREL HABERLER 15 Temmuz anma programı belli oldu
Kavurma yiyen 3 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Kavurma yiyen 3 kişi zehirlendi
Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 2 ölü, 3 ...
Piknik masaları meslek lisesi öğrencilerinden
YEREL HABERLER Piknik masaları meslek lisesi öğrencilerinden
Bayram Bektaş: “Ligin ilk maçına hazır çıkmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Bayram Bektaş: “Ligin ilk maçına hazır çıkmak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.