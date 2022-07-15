Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

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Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi SamsunAnkara karayolunun 29. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinden bayram ziyareti için Rize'ye giden öğretmen Tahsin Derinyar (26) idaresindeki 53 RU 099 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metre takla attı. Kazada yaralanan öğretmen Tahsin Derinyar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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