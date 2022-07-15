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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun 15 Temmuz’da tek yürek oldu

İHA

Samsun 15 Temmuz’da tek yürek oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıldönümünü Samsun'da çeşitli etkinliklerle anıldı.
Samsun’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri sabah şehitlik programları ile başladı. Daha sonra Büyük Cami’de Mevlidi Şerif okutuldu. Protokol üyeleri 15 Temmuz’da şehit olan Samsunlu şehitlerin ailelerine ziyaret gerçekleştirdiler. Etkinlik akşam saatlerinde Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile devam etti. 100’ü aşkında kişi DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlik alanına kadar yürüdü. Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüşe mehter takımı öncülük etti.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile start aldı. Sonrasında Kur'anı Kerim' i Güzel Okuma yarışı birincisi Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Mustafa şehitler için Kur’an okudu. Okumasının ardından İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından dualar edildi. 15 Temmuz görüntülerinin izlenmesinin ardından konuşmalara geçildi.

“Bu ihanet akamete uğratılmıştır”
Sahneye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun en önemli şehirlerimizden bir tanesidir. Vatan, bayrak, devlet, millet bilincinin direkt omuzları ve genlerinde taşıyan bir şehirdir. Bunun için bugün Samsun için ayrıca bir kat daha önemlidir. Biz Samsun olarak birlik ve beraberlik olarak bu bilinçle yaşamaya devam edeceğiz. Bu şehirden 7’den 70’e hepimizi sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Türkiye öyle bir ihanetle karşı karşıya geldi ki kendi içimizden bizi biz yapan dünyada bulunuş amacımızı kullanarak, vatan evlatları yetiştirilerek ve devlete sızdırılıp hemen tüm mekanizmalara sızma girişiminin Türkiye’yi Sevr noktasına götüren bu anlayışla birlikte bu ülkenin geleceğine kastedilmiştir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde şehitlerimiz ve milletimiz sayesinde bu ihanet akamete uğratılmıştır” dedi.

“Milli Mücadele şehriyiz”
Son olarak konuşması gerçekleştiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve 85 milyon vatandaşın sokaklara dökülmesiyle bastırıldı. O gün vatandaşlar sokağa çıkmadan önce sadece bir abdest almayı düşündü. Şehitlerimiz oldu. Onlar canlarını verdiği için bizler şuan da buradayız. Tabii Samsun deyince Milli Mücadele şehriyiz. 15 Temmuz’da bu basiretini tüm ülkemizde olduğu gibi göstermiştir. Zor bir coğrafyadayız. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile hain FETÖ belasından kurtulmuş olduk. Tabii hiçbir zaman bitmedi. Tabii milli sanayimiz şahlandı. İHA, SİHA’larımız sayesinden şuanda Doğu’da, Güneydoğu’da ve sınırlarımızın ötesinde başarılı bir mücadeleyi güvenlik güçlerimiz vermeye devam ediyor” diye konuştu.
Gecede AK Parti Samsun Milletvekilli Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz ve siyasi parti temsilcileri de birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından sancak koşusunu tamamlayan sporcular, taşıdıkları sancağı Samsun Valisi Zülkif Dağlı’ya takdim etti. Sancağı öperek alnına koyan Vali Dağlı, gençlere teşekkür etti. Program ardından gazi ve öğrencilerin şiir okuması, mehter gösterisi, halk müziği korosu dinletisi ile sürdü. Saatler 00.13’ü gösterdiğinde Samsun’daki tüm camilerden sala sesleri yükseldi.
Anma etkinliklerine ayrıca, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Kd. Albay İbrahim Camcı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal , İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, , ilçe kaymakamları, askeri ve mülki erkan, STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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