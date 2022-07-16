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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza’da 15 Temmuz etkinliklerine yoğun ilgi

İHA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Havza'da şehitler için mevlit okutuldu, şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Havza’da 15 Temmuz etkinliklerine yoğun ilgi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Havza’da şehitler için mevlit okutuldu, şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi ve Havza İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri ilk olarak Kevser Camiinde şehitler için okutulan mevlit ile başladı. Mevlit programının ardından ilçe mezarlığında şehitlik ziyaretine geçildi. Havza’da gece ise FETÖ/PDY darbe girişimi 6. yıldönümünde Havza’da demokrasi nöbetlerinin tutulduğu ve adı 15 Temmuz Demokrasi Parkı ve Kevser Parkı olan Kevser Cami önünde düzenlenen programın ardından okunan sala ile demokrasi nöbeti tutuldu. Program öncesi Havza Belediyesi tarafından vatandaşlara bayrak dağıtıldı.
Gecedeki etkinlikler saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kuranı Kerim tilaveti ile başladı. Sonrasında nöbette ilk olarak slayt gösterimi yapıldı. Programda konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Türk Milletinin onurlu ve dik duruşunun hain darbe girişimini engellediğini ifade ederek, “Hain FETÖ’nün şer çetesi tarafından Milli İradeyi ve Türk halkının sarsılmaz birliğini hedef alan darbe ve işgal girişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletin iradesi karşısında başarısız olmuştur. 15 Temmuz gecesinde milletimiz, canları pahasına şanlı bir vatan müdafaası örneği göstererek; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşmiş ve halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.
Özdemir 15 Temmuz gecesi Türk Milletinin ölüm saçan makinelere karşı bedenlerini kalkan yapıp darbe girişimi karşısında adeta etten duvar olduğunu söyleyerek “Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak meydanlarda toplanmış, vatan savunması uğruna binlerce kişi gazi olurken, 251 şehit verilmiştir. Cesaret, dirayet ve iman gücüyle birlik ve beraberlik destanı yazmıştır. Bu duygularla 15 Temmuz‘da vatan savunmasında gözünü kırpmadan seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Bayrak uğruna, hilal uğruna, demokrasi uğuruna Türkiye aşkına” diyerek, ‘15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Zaferimizi’ kutluyorum. Bu vesile ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimizi saygı ve özlemle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

"Mücadelemizi her daim kararlılıkla sürdüreceğiz"
Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ise yapmış olduğu konuşmada, “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi karşısında aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferimizin 5. yıl dönümündeyiz. Her mücadelenin bir bedeli vardır. Biz milletçe bu bedeli, Malazgirt'te, İstanbul'un Fethinde, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, yüz binlerce şehit verip adeta küllerimiz üzerinden yeniden doğduğumuz Kurtuluş Savaşı'nda ödedik. Böylesine büyük bedeller karşılığında kurduğumuz son devlet Türkiye Cumhuriyeti bizim namusumuz, onurumuzdur. Hiçbir şer odak, bizim bu değerlerimize el uzatamaz, göz koyamaz, bizi biz yapan değerlerden bizleri ayıramaz, bölemez, bizlere zarar veremez. 15 Temmuz’da ortaya konan kahramanca duruşu, hafızalarımızda canlı tutarak FETÖ ve uzantıları ile mücadelemizi her daim kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Allah bizlere bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın"
Türk milletinin tarih boyunca nice ihaneti; feraset, cesaret ve fedakârlığı ile aştığını belirten Kaymakam Nayman; “ FETÖ’nün yaşattığı bu günü de unutmayacak, unutturmayacaktır. Milletimiz, bu kutsal topraklara saldıranlara karşı 100 yıl önce Çanakkale’de, Dumlupınar’da ne cevap vermişse, 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir. Bizler ay yıldızlı bayrağın destanını okuyarak bugünlere gelmiş, bundan sonra da onun destanını yazarak yolumuza devam edecek olan bir milletin köklerinde yeşermiş, hayat bulmuş neferleriz. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Çanakkale Savaşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz hain kalkışma planında ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Allah bizlere bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından program slayt gösterimi, Tasavvuf ve kahramanlık türküleri ile devam etti. Gece boyunca Havza Belediyesi, Türk Kızılay Havza Temsilciliği ve Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından nöbet tutan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajının sinevizyondan yayınlanmasının ardından 00.13’te salalar okundu ve vatan nöbeti başladı. Programa ayrıca Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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