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Karadeniz’de can pazarı: 4 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi

İHA

Karadeniz’de can pazarı: 4 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi

– Samsun’da 4 kişilik aile serinlemek için girdiği Karadeniz’de boğulma tehlikesi geçirdi. Anne, baba ve bir çocuklarının hayati durumların iyi olduğu bilgisine ulaşılırken, diğer çocuklarının entübe olduğu öğrenildi.
Olay, Atakum ilçesi Taflan Deresi mevkii sahilinde meydana geldi. Samsun’a başka bir ilden geldiği öğrenilen 4 kişilik Yaşar ailesi serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra rüzgarın ve şiddetli dalgaların etkisiyle boğulma tehlikesi yaşayan ailenin yardımına çevredeki vatandaşlar ve cankurtaranlar yetişti. Anne Bediha Yaşar (42) kıyıda bulunan vatandaşların denizdekileri yönlendirmesiyle kıyıya getirildi. Baba ve bir çocuğu ise kendi imkanları kendisini kıyıya attı. Diğer çocukları Furkan Yaşar (19) ise bir süre denizde arandı. Cankurtaranlar tarafından denizde baygın halde bulunan Furkan Yaşar kıyıya çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri aile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi götürdü.

Hastanede 15 dakika kalp mesajı yapıldı
Hastaneye bilinci kapalı halde getirilen 19 yaşındaki Furkan Yaşar’a doktorlar 15 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Hayata döndürülen 19 yaşındaki genç entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Anne ve baba ve diğer çocukların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aileyi kurtaranlar olayı anlattı
Olaya müdahale eden cankurtaran Murat Kılıç, “Bize sahil güvenlikten ihbar geldi. Bizde hemen arkadaşlarımızla buraya geldik. Geldiğimizde bir kişiyi halk çıkartmıştı. Kıyıda anne vardı. Sonra bize denizde bir kişi daha olduğunu söylediler. Denize baktık kimseye göremedik. Arkadaşlarımızla birlikte daldık, arıyorduk. Ararken halk bize bağırdı. Burada biri var diye. Arkadaşımızı kıyıya çektik. Kıyıya çektiğimizde arkadaşımızın kalbi atmıyordu. 112 ekipleri müdahaleyi yaptı. Toplam 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Biz geldiğimize 2 kişi kendi imkanlarıyla çıkmış. Karadeniz 2 gün güzelse 4 gün bizi yanıltmıyor. Bu havalar çok risklidir. Dalgalı olduğu durumlar çok risklidir. Ben bile vakaya giderken panik yaşadım” dedi.

“Çocuk zaten tamamen suyun içinde kaybolmuştu”
Denizde boğulma tehlikesi geçiren anneyi kurtaran Sena Aydoğdu, “Biz diğer kıyıda yüzüyorduk. Bir anda anne, baba ve çocuk olmak üzere girdaba kapıldılar. Girdaba kapılınca burada bir sürü beyefendi vardı. Onlar bağırmaya başladı. Yüzmeyi biliyorsanız gelin kurtarın diye. Bizde kıyıdan yüzerek geldik. Çocuğu göremedik. Çocuk zaten tamamen suyun içinde kaybolmuştu. Annede yüzüstü şekilde bayılmıştı. O bayılınca bizde kıyıya çektik. Çocuğu kurtarmak için geri dönecektik ama görünmüyordu. Daha sonrasında cankurtaranlar geldi. Çocuğu da onlar aldı. Anneyi çıkarttığımızda ağızından sular akıyordu. Onu nefes alması sağladık ama çocuğun durumu kötüydü” diye konuştu.

Gençlere tavsiyem bu havada denize girmeyin
Olayı gören bir vatandaş, “Ben evde oturuyordum. Ambulans sesleri çok fazla geldi. Bu havada denize girilmez. Gençler dalga ile dalga geçiyorlar. Ambulansların sesini duyunca üzülüyorum diye gelmek istemedim. Gençlere tavsiyem bu havada denize girmeyin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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