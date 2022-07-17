Çarşamba’da off-road yarışları nefes kesti

– Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapılan offroad yarışları nefesleri kesti. Vatandaşların yoğun ilgisini toplayan yarışlarda yaklaşık 70 ekip araçlarıyla zorlu etapları en hızlı şekilde geçmek için mücadele verdi.

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Offroad Kulübü iş birliğinde yapılan yarışlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yeşilırmak Millet Bahçesi içinde bulunan offroad pistinde yarış heyecanı sabah 10.00 itibarıyla başladı. Start alanından hareket eden yarışçılar çamurlu parkurda ilerleyerek zorlu arazi koşullarını aşmaya çalıştı. Bazı yarışçılar finish çizgisine ulaşmayı başarırken, bazıları ise iniş ve yokuş etaplarını tamamlayamayarak diskalifiye oldu. Parkuru en hızlı tamamlayan ekip olmak adına verilen mücadele nefesleri kesti.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışlarda 70 ekip mücadele verdi. Çarşamba Offroad Kulübü Başkanı Kerim Gülaçtı, “Çaroff olarak ikincisini düzenliyoruz. Çarşamba belediyemizin destekleriyle yapıyoruz. Şu an yaklaşık 70 tane aracımız parkurda yarışıyor. 40’a yakın il ve ilçeden kulübümüz buraya geldi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. Adrenalin dolu anlar yaşıyoruz. Offroad tutkusu hiç anlatılmaz. Kesinlikle yaşanır bir tutkudur. Çok coşkulu da bir kalabalık var. Vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgi bizi de memnun ediyor. İnşallah bundan sonra bunu belediyemizin desteğiyle festival havasında 3.'sünü, 4.'sünü, 5.'sini yapacağız” dedi.

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