Başkan Demir: “Gayemiz çocuklara güzel bir gelecek bırakmak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin her noktasında yatırımların hızla yükseldiğini belirterek, “Şehrimizi her alanda geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Tüm derdimiz ve gayemiz çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bilim Samsun, Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi ile Keşif Kampüsü’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. İlkadım ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde yapılan altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla ilgili bilgi alan Demir, Kapaklı Mahallesi ile GürgendağAkgöl grup yolunda da incelemelerde bulundu. Demir, “Şehrimizi her alanda geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Altyapıdan üstyapıya, teknolojiden bilim sanata kadar her alanda yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Tüm derdimiz ve gayemiz çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak” dedi.



Keşif Kampüsü TEKNOFEST’e yetişecek

Atakum ilçesindeki Keşif Kampüsü’nün TEKNOFEST’e yetişeceğini belirten Başkan Demir, “Burada matematik, fizik, astronomi uzay ve havacılık, teknoloji, kimya ve insan bilim, doğa, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, girişim, üretim ve dene yap atölyesi ile bunlara ait keşif alanları olacak. Ayrıca TEKNOFEST odası, öğretmenler odası, yönetici odası, halkla ilişkiler departmanı, satış alanı, danışma, kafeterya ve mescitler de yer alacak” diye konuştu.

Her yaştan insanı bilimle buluşturacak, özellikle de çocuklara ve gençlere bilimi sevdirecek Bilim Samsun Eğitim Merkezi’ndeki çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Başkan Demir, “Burası da öğrencilerin özel yaşam alanı haline gelecek. Tamamlandığında çocuklar ve gençler farklı ufka sahip olacak” ifadelerini kullandı.



Bin 100 ton tıbbi atık imha edildi

Türkiye'nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi yılın ilk 6 ayında içerdikleri tehlikeli kimyasallar, toksinler, enfeksiyon yapıcı atıklar, patolojik atıklar ve kesicidelici nitelikteki atıklar olmak üzere insan ve çevre sağlığı açısından büyük risk taşıyan bin 100 ton tıbbi atığı imha etti. Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıkların diğer atık türlerinden daha yüksek oranda enfeksiyon riski taşıdığını belirten Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, tıbbi atıkların diğer atık türlerinden daha yüksek oranda enfeksiyon riski taşıması sebebiyle toplama ve imha süreçlerini büyük bir titizlikle yürüttüklerini söyledi.

