Samsun’da otizmli çocuklar ve aileleri buluştu

Samsun Otizmli Çocuklar Derneği’nin otizmli çocuklar ve aileleri için düzenlediği ‘Bir Nefes’ etkinliğinde yüzden fazla aile bir araya geldi.

Otizmli çocuklara ve ailelerine yönelik teknede düzenlenen etkinlikte Samsun Otizmli Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ailelerle sohbet etti, istek ve temennilerini dinledi. Başkan olduğu günden bu yana çok değerli işlere imza attıklarını belirten Akyüz, “Sosyal girişimcilik anlayışı ile benimde çalışmalarına yakından destek verdiğim derneğimizin 2019 yılından itibaren yönetiminde yer almaya başladım. O dönemden itibaren çok değerli işleri ilimize kazandırdık. Bunlardan biri de ülkemizde ilk olan Otizm Sanat Akademi Merkezi. Burada çocuklarımıza ücretsiz sanat, spor gibi sosyal eğitimler veriyoruz. Sosyal girişimcilik gereği bu kıymetli esere sahip çıkma görevini severek üstlendim. Ailelerimiz ve çocuklarımız ile vakit geçirdikçe onların hakları ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamış oldum. Çocuklarımızın eğitimden, istihdama birçok alanda hak temelli çalışmalarla desteklenmeye ihtiyaçları var. Bu doğrultuda derneğimiz ve ailelerimiz ile çok başarılı çalışmaları Samsun’a kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Etkinliğin amacının ailelere dertlerini unutturmak ve sosyalleşme olduğunu vurgulayan Akyüz, “Onların sosyalleşmesi ve toplumda herkes gibi yer almalarını sağlamak, toplumsal bilinci oluşturmak öncelikli hedefimiz. Etkinliğimize katılan ailelerimize, etkinliğimizi destekleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve hayırsever iş insanlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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