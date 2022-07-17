Denizde kaybolan şahsın cesedi bulundu

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Samsun'da denizde kaybolan yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni, 1 hafta sonra vatandaş tarafından bulundu.

11 Temmuz Pazartesi günü Samsun'un Bafra ilçesinde, ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Koşu Mahallesi'nde denize girdikten bir süre sonra suda kaybolan Suriye uyruklu 24 yaşındaki İbrahim Selim'in arama çalışmalarında bir sonuç alınamamıştı. Bugün vatandaşlar tarafından Doğanca Mahallesi Kuş Cenneti sahilinde ceset gördüler. Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine denizde kaybolan İbrahim Selim'in yakınlarına haber verildi. Ailesi tarafından teşhis edilen ceset Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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