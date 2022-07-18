Astım hastalarına ‘klima’ uyarısı

Astım hastalarına klima kullanımı hakkında uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Klimaların filtrelerinde biriken tozlarda bakteri ve mantar sporları üreyebilir. Bu mikroorganizmalar astım hastaları ya da alerjik nezlesi olan hastalar için risk teşkil eder. Sık hastalanmalarına, astım ataklarına, alerjik yakınmaların artmasına ve akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir” dedi.

Klimanın ortamdaki havayı emip filtrasyon yaptıktan sonra dışarı vermesi nedeniyle zamanla cihazın filtrasyon sisteminin kirlenebileceğini dile getiren Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, bilgilendirmede bulundu.



Filtrelerin temizlenmesi gerekir

Klima filtrelerinin bakımının sağlık için önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Yaz mevsiminin gelmesiyle artan sıcaklık ve nem, klimaları günlük yaşantımızın bir parçası haline getirdi. Astım ve alerji hastalarının klima kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Astım hastalarının soludukları havanın ısısı, nemi ve temizliği çok önemlidir. Klimalar uygun ısı ve nemi ayarlayabilmek açısından yarar sağlar. Hedeflenen en uygun sıcaklık 2425 derece ve nem de yüzde 4050’dir” ifadelerini kullandı.



Bakımları önerilen sıklıkta yapılmalı

Yeni tip gelişmiş filtreli klimalar aynı zamanda havayı temizleme özelliğine de sahip olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Mümkünse filtre kalitesi daha iyi olan klimalar tercih edilmeli, mutlaka klima filtre bakımları önerilen sıklıkta yapılmalıdır. Çünkü klima, ortamdaki havayı emip filtrasyon yaptıktan sonra dışarı verdiğinden cihazın zamanla filtrasyon sistemi kirlenebilir, klimaların filtrelerinde biriken tozlarda bakteri ve mantar sporları üreyebilir. Bu mikroorganizmalar astım hastaları ya da alerjik nezlesi olan hastalar için risk teşkil eder ve sık hastalanmalarına, astım ataklarına, alerjik yakınmaların artmasına ve akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir. Ancak filtre temizliği ve bakımı düzgün bir şekilde yapılırsa bu riskler ortadan kaldırılabilir” bilgisini verdi.



Klima kullanırken bunlara dikkat!

Klima kullanılırken dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Hastalar klima kullanırken direkt klimanın rüzgârına maruz kalmamalı, karşısında oturmamalılar. Klima çalıştırılmaya başlandığında ortam çok hızlı soğutulmamalı, yavaş yavaş soğutulmalıdır. Böylece vücudun ani sıcaktan soğuğa maruz kalması engellenmiş, ısı değişikliğine uyum sağlamasına imkân verilmiş olur. Özetle klima kullanımının astımlı ve alerjik hastalar açısından bazı riskleri olmakla birlikte, yüksek sıcaklık ve nem oranının riskleri de göz ardı edilemez” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.

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