Bölgenin en uzun bisiklet yolu TEKNOFEST’e yetişecek Başkan Togar devam eden yatırımları inceledi

İlçede devam eden yatırımları yerinde inceleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 7,5 kilometrelik bölgenin en uzun yürüyüş ve bisiklet yolu projesini TEKNOFEST’e kadar bitirmeyi planladıklarını belirtti.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ilgili birim müdürleriyle birlikte ilçede devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Başkan Togar ilk olarak Sıtmasuyu Mahallesi ve Köprübaşı Mahallesi’nde devam eden yol ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ekiplere kolaylık dileyen Togar, “Sıtmasuyu Mahallemizde yeni bir yolumuzun daha genişletme, zemin sıkılaştırma ve altyapı işlemlerinin ardından üstyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Köprübaşı Mahallemizin de altyapı sorununu çözüyoruz. Bir yolumuzda daha altyapı çalışmalarımız sürdürüyoruz” dedi.

İlçenin gelişimi ve yeni bölgelere doğru yayılması noktasında dört bir yanda imar yollarını açmaya da devam ettiklerini belirten Togar, bu çerçevede Aşağıçinik Mahallesi’nde de ekiplerin imar yolu açma işlemlerini aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Hasan Togar, daha sonra Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı ve 7.5 kilometrelik bölgenin en uzun bisiklet ve yürüyüş yolunda devam eden çalışmaları takip etti. “Vermiş olduğumuz bir sözümüzü daha yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” diyen Togar, Olimpik Yüzme Havuzu’nu gelecek seneye, bisiklet ve yürüyüş yolunu ise TEKNOFEST’e yetiştirmek istediklerini kaydetti.

Togar, “Olimpik Yüzme Havuzumuz önümüzdeki yıl içinde hizmete başlayacak. Her türlü amatör ve lisanslı su sporlarının icra edilebilmesinin yanında yediden yetmişe herkesin dört mevsim yüzebilecekleri bir yatırımı hazırlıyoruz. 7.5 kilometrelik bölgenin en uzun yürüyüş ve bisiklet yolu olan ve bağlantıları ile Tekkeköy ve Atakum’u bir birine bağlayacak olan projemizde de adım adım sona yaklaşıyoruz. TEKNOFEST’e kadar bitirmeyi planladığımız bisiklet ve yürüyüş yolu projemiz ile şehrimiz yeni ve farklı bir yaşam ve spor alanı daha kazanmış olacak” şeklinde konuştu.

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