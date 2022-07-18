Denizde bulunan cesedin kimliği belli oldu

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Samsun'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

Atakum ilçesinde Golf Kulübü sahil kısmında 15.00 sıralarında denizde erkek cesedi bulundu. Ceset, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis yaptığı çalışmada cesedin kimliğini tespit etti. Cesedin 35 yaşındaki Emrullah Kaplan'a olduğu belirlendi.

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