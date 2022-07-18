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Başkan Demir: "Yıkım planları önümüzde” "Samsun çok daha güzel yerlere gelecek"

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Anakent İş Merkezi ve belediye hizmet binasının yıkım planları önümüzde. Samsun'un dününü bugüne taşıyan ve geleceğe bağlayacak şekilde şehir merkezimizi ihya etmek için projelerimiz bir bir hayata geçiriyoruz. Samsun gelecekte çok daha güzel yerlere gelecek" dedi.

Başkan Demir: "Yıkım planları önümüzde” "Samsun çok daha güzel yerlere gelecek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Anakent İş Merkezi ve belediye hizmet binasının yıkım planları önümüzde. Samsun’un dününü bugüne taşıyan ve geleceğe bağlayacak şekilde şehir merkezimizi ihya etmek için projelerimiz bir bir hayata geçiriyoruz. Samsun gelecekte çok daha güzel yerlere gelecek" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Birinci Birleşimi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Demir'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, daire başkanlıklarından gelen 50 gündem maddesi komisyonlara havale edildi.
Meclis toplantısında konuşan Başkan Mustafa Demir, Samsun’un dününü bugüne taşıyan ve geleceğe bağlayacak şekilde projeler yaptıklarını ifade ederek, "Şuan gerçekleştirdiğimiz yatırım çalışmalarıyla ilgili kentsel dönüşüm başta olmak üzere ki neticesi 2023’te alacağız, 2022 içinde ise kent merkezinde Anakent İş Merkezi ve belediye hizmet binasının yıkım planı önümüzde. Samsun’un dününü bugüne taşıyan ve geleceğe bağlayacak şekilde şehir merkezimizi ihya etmek için projelendirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Meydanı’ndaki proje çok önemli. Bu projenin gerçekleşmesi netice itibarıyla Samsun’un hayatına büyük işlev, nitelik, derinlik kazandırarak, şehrimizin yenilenmesinde önemli bir görev icra edecek. Bu konuda tüm meclis üyelerimizin ve belediye başkanlarımızın desteğini istiyoruz" diye konuştu.

“Önceliğimiz yatay kalkınma”
Samsun'un yapılan projeler ile birlikte gelecekte çok daha güzel yerlere geleceğini söyleyen Başkan Demir, “Sanayi bölgesi, kent merkezindeki kentsel dönüşüm, ulaşım arterlerini mühendislik ve dijital teknolojiler kullanılarak iyileştirme, bunlarla bağlantılı olarak tarihi alanlara yeniden fonksiyon kazandırmayla Samsun gelecekte çok daha güzel yerlere gelecek. Yaptığımızı icraatlar içerisinde birinci önceliğe koyduğumuz konulardan birisi de yatay kalkınma. Yatay kalkınma, geleceği hedefleyen şehirler için çok önemli. Yatay kalkınmayı belediye ve alt yapı olarak özellikle insanla ilgili faaliyetlerde gerçekleştirmesiniz, şehirdeki yeknesaklığı, enerji ve insanların hayatının verimliliğini sağlayamazsınız. Bu projeyi sizlerle birlikte tamamlamak elhamdülillah bizlere nasip oldu. Yakın zamanda seçim zamanındaki vaadimiz yerine gelmiş olacak” şeklinde konuştu.
Yüksek performans ile çalıştıklarını da söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları kaydetti:
“Belediyemizin mali imkanları ölçüsünde beklediğimizin üzerinde bir performanstayız. Beton santrallerimiz ve 17 ilçedeki bütün ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Ham madde fiyatlarının artmasına rağmen beton yol ve altyapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. SASKİ’nin yaptığı çalışmalar takdire şayandır, yapılan yatırımlar ve çalışmalar maddi hesaplarla ölçülebilecek durumda değildir. Vaadimizi yerine getirerek kırsalda yaşayan hiçbir vatandaşımız su sıkıntısı yaşamayacak. Samsun özel bir şehir ve her anlamda bölgenin lokomotifidir. Bölge yönetilmeli ve yerel yönetimler böyle algılanmalıdır. Yüreğinde derdi olanların bu konuda çaba sarf etmesi gereklidir. Belediyeler yönetme, temsil etme yeri değil, hizmet etme yeridir. Gece gündüz çalışma yeridir. Samsun’da bunu başarıyoruz. Bundan sonra aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye hatta uluslararası düzeyde hatırı sayılı bir vizyon ve anlayışla amacına uygun derinlikli bir yönetime kavuşmasını ve bunu devam ettirmesini hedefliyoruz. İnşallah Samsun bunu devam ettirecektir diye düşünüyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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