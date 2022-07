19 Mayıs’ta ayak tenisi turnuvası

Samsun 19 Mayıs Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte ilçede ayak tenisi turnuvası düzenledi.

Son yıllarda ülkemizde ilgi gören spor dallarından olan ayak tenisi turnuvasında takımlar üçer kişilik gruplar halinde yarıştı. 10 takımın katıldığı turnuvada derece yapan takımlara para ödülü verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü M. Serkan Eroğlu ile birlikte katılan takımlara başarı dileyen ve yapılan turnuvanın kendileri için ilk amacının eğlenmek olduğunu söyleyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Sporun her branşında varız. Gençlerimiz için her türlü etkinliğe desteğimizi sağlıyoruz. Bizim için bu turnuvada öncelikli olarak ilk amaç eğlenmek. İlçemizde düzenlediğimiz her spor branşının Türkiye hatta uluslararası şampiyonalarına talibiz. Bunu Nebiyan Doğa Festivali ile birlikte bisiklette yaşadık. Bu yıl Nebiyan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nı gerçekleştirdik, 2023 yılında Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası için başvurumuzu yaptık. Aynı şekilde Oryantiring Türkiye Şampiyonasını ilçemize almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz Kumcağız sahilinde 2931 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Plaj Futbolu Karadeniz Atabı da buna dahil edilebilir. Ayak tenisi için de bu bir başlangıç olsun istedik. Farklı branşlarda tüm şampiyonaları ilçemizde düzenlemek için gayret ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.