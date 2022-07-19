Markette kurusıkı tabancayla şaka yaparken kafasından kendini vurdu Tabancayla kendini vurma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Samsun'da bir markette kurusıkı tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çeken genç yaralanarak hastanelik olurken, vurulma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki bir markette dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen 26 yaşındaki A.K. o sırada bir kişinin elinde bulunan kurusıkı tabancayı istedi ve tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çekti. Kafasından yaralanan A.K. yere düştü. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. A.K.'nin kafasından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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