Meydan projesinde ilk yıkım tamam

Samsun Cumhuriyet Meydanı Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nde eski vergi dairesi binasının yıkımı tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı Sokak Sağlıklaştırma Projesi çerçevesinde Site (Merkez) Camii bitişiğindeki eski vergi dairesi binasını Milli Emlak'tan devraldı. Büyükşehir Belediyesi yıkım çalışmasına eski vergi dairesi binasından başladı. Binadaki yıkım çalışması 2 ayda tamamlandı.



"Parça parça gideceğiz"

Konu hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Eski vergi dairesinin bulunduğu alanda yıkımı tamamladık. Cumhuriyet Meydanı çevresinde tahsisini aldığımız veya bize ait binaları boşalttıkça uygun şekilde yıkacağız. Bir sonraki yıkım uygun olduğunda devam edecek. Meydanı yeni bir proje, yeni bir düzenlemeye tabi tutuyoruz. Yıkımı yapılacak yerlerde bize ait olan ya da tahsisini aldığımız yerleri içinde insan varsa yıkamıyoruz. Onlar için başka bir tarafta yer bulmanız lazım. Onları temin ettikçe parça parça gideceğiz. Projenin tam anlamıyla ne zaman biteceği konusunda şimdiden süre vermek doğru olmaz. Bugünden yarına ‘şunu yapacağız’ diye bir durum yok. Sıkıştırmadan, bunaltmadan güzel bir meydan, alan olsun istiyoruz. Kavşak düzenlemeleri de bir projenin parçası. Parça parça yapmaya devam ediyoruz” dedi.

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