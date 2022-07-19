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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü

İHA

‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesi Bilmece Mahallesi’nde yıllardır yaşanan grup yolu sorununu çözdü.
2023 yılı sonuna kadar yolu yapılmayan ve suyu akmayan mahalle bırakmamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerdeki yatırımlarını da sürdürüyor. İlkadım ilçesine bağlı Bilmece Mahallesi’nin yıllardır süren yol problemini çözen belediye, çalışmasını bu yıl tamamlıyor. 6,4 kilometre uzunluğundaki Bilmece Grup Yolu’nu geçen yıl genişleten Yol Yapım Bakım ve
Onarım Dairesi Başkanlığı, A tipi sathi kaplamasını yaptı. Zemini sağlamlaştırılan yolda ekipler, bu yıl da ikinci kat kaplama çalışması gerçekleştiriyor.
Yenilenerek kaliteli ve konforlu hale getirilen yol çalışmalarını yakından takip eden Bilmece Mahallesi Muhtarı Erdal Özgür, hizmet sayesinde uzun yıllardır yaşadıkları sıkıntıların yerini mutluluğa bıraktığını söyledi. Darlık ve çamurdan kurtuldukları için çok sevindiklerini dile getiren muhtar Özgür, “Kendimizi bildik bileli mahallemizde yol sorunu vardı. İki aracın yan yana geçmesi mümkün olmayacak derece yolumuz dar ve çamurluydu. Çakıl olmadığı için araçlar çıkamıyor, keskin virajlar sebebiyle kazalar yaşanıyordu. Çok sıkıntılar çekildi, acılar yaşandı. Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmasıyla rahatladık. Dar yolumuz genişletilerek çift şerifli hale getirildi. Ayrıca virajlar kaldırıldı ve A tipi sathi kaplaması yapıldı. Yol problemimiz çözüldü. Burası Çelikalan bağlantılı grup yolumuz. Yani çok sayıda mahalle halkı, KavakÇakallı’ya giderken grup yolumuzu kullanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e, daire başkanlarımıza, müdürlerimize ve tüm ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.

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