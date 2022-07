Çarşamba’da “Yeşilırmak Şenlikleri” başlıyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinde “Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri” 2124 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Çarşamba Belediyesi, 2124 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceği Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri ile Ekin Uzunlar, Irmak Arıcı, İsmail Altunsaray konserleri, halk oyunları gösterileri ve rahvan at yarışları ile vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor. 4 gün boyunca devam edecek şenliklerde izleyenleri eğlence dolu dakikalar bekliyor.

Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında, 24 Temmuz Pazar akşamı saat 21.00’de Abdullah Paşa Meydanı’nda ünlü şarkıcı Ekin Uzunlar sevenleriyle buluşacak. Hep bir ağızdan şarkıların söylenip müzik dolu dakikaların yaşanacağı konseri, Uzunlar’ın sevenleri heyecanla bekliyor.

Türk saz ve ses sanatçısı İsmail Altunsaray da Yeşilırmak Şenlikleri ile sevenleriyle buluşup eşsiz sesiyle şarkılar söyleyecek. İsmail Altunsaray konseri, 23 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.00’de Abdullah Paşa Meydanı’nda gerçekleşecek.

Sevilen şarkıcı Irmak Arıcı, 22 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de Abdullah Paşa Meydanı’nda gerçekleştireceği konser ile dinleyicileriyle buluşacak.



Halk Oyunları Festivali

Yeşilırmak Şenlikleri ile 7 bölgeden 7 ayrı ekip, toplamda 250 kişi, halk oyunları gösterisi ile izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. 212223 Temmuz tarihleri arasında, 3 gün boyunca gerçekleşecek Halk Oyunları Festivali’ni Abdullah Paşa Meydanı’nda saat 19.00’da gerçekleşecek.



Rahvan At Yarışları heyecanı

24 Temmuz Pazar günü, saat 12.00’de Yeşilırmak Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek Geleneksel Rahvan At Yarışları için heyecan dorukta. Daha önceki yarışların yoğun katılımla gerçekleştiği Rahvan At Yarışları’nda bu sene de izleyenleri kıyasıya rekabetin olduğu bir yarış bekliyor.

