Canik’ten TEKNOFEST’e özel hediye serisi

Canik Belediyesi tarafından TEKNOFEST 2022’ye özel olarak tasarlanıp üretilen ürünler düzenlenen çekilişle sahiplerini bulacak.

Canik Belediyesi, sosyal medyada başlattığı çekiliş programında on katılımcıya TEKNOFEST 2022’ye özel ahşap yapboz hediye edileceğini duyurdu. Canik Meslek Edindirme Kursları (CAMEK) tarafından koleksiyon serisi halinde tasarlanıp üretilen ürünlerin TEKNOFEST 2022’ye kadar düzenlenecek çekiliş programlarıyla katılımcılara hediye edileceği bildirildi.



“Bilimi gençlerimizin gündeminde tutmayı amaçladık”

Bu tür etkinliklerle gençlerin bilim ve teknoloji alanına olan ilgilerini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimize yönelik ilçemizde başlattığımız TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitim Projesi ile 18 ay boyunca 5 bin öğrenciye model roket eğitimi verdik. Onların TEKNOFEST’e hazırlanması adına belediye olarak her türlü desteği gençlerimize veriyoruz. Düzenlediğimiz hediye çekilişleriyle de teknoloji ve bilimi sürekli gündemlerinde tutmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.



TEKNOFEST hazırlıkları

30 Ağustos ve 4 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST 2022 hazırlıklarının ilçede tüm hızıyla devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “TEKNOFEST kapsamında ilçemizde gerçekleştirdiğimiz pek çok proje ve faaliyetlerle bölgemizde örnek çalışmalara imza attık. Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında keşifler yapacağı Canik Bilim Kampüsümüz TEKNOFEST 2022’de hizmete girecek” dedi.

Ahşap yazboz hediye çekilişi için 25 Temmuz 2022 tarihine kadar Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden başvuru yapılabileceği bildirildi.

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