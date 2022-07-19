Demirtaş: “Yıllık 1 milyon TL’lik enerji israfının önüne geçtik”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, enerji verimliliği ile yıllık 1 milyon TL’lik enerji israfının önüne geçtiklerini söyledi.

İklim Yılı’nda farkındalık oluşturan çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi, “Enerji Verimliliği Projesi" ile mevcut binalarda ve tesisatlarında bilinçli tüketim ve yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekiyor. Bu kapsamda mevcut olan hizmet binası ve tüm tesislerde enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına dair düzenlemeleri takip etmek ve sahada uygulamak üzere “Enerji Yönetim Birimi” kuran İlkadım Belediye’nde Başkan Necattin Demirtaş, “Enerji tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de önemli bir konu. Bu bakımdan enerji tasarrufunu çok önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda enerji ve tasarruf konuları daha da önem arz edecek. Zaman kaybetmeden gerekli adımları atmaya başladık. Enerji yönetim biriminin binamıza kurmuş olduğu otomasyon sistemi sayesinde elektrik, su, doğal gaz kullanımı tatil günlerinde ve hafta içi 08.0017.00 saatleri dışında akıllı sensörlerin takip etmesiyle israfın büyük ölçüde önüne geçerek aylık yüzde 25 enerji tasarrufu sağladık. Buda kurumun faturalarında ciddi tasarruf sağladı. Enerji kaybını önlemek için aldığımız ekonomik tedbirler sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegrasyonlarında yıllık 1 milyon TL’lik enerji israfının önüne geçtik” dedi.



“Önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz”

Enerji verimliliğinin birey ve ülke ekonomisine sağladığı faydalara değinen Başkan Demirtaş, “Yurt dışından yıllık ithal ettiğimiz enerji bedeli çok fazla. Buda bizi basit önlemlerle enerji verimliliğini tüm tesislerimizde yapmamıza yönelik çalışmalara yöneltti. Özellikle içi aydınlatmalarda çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünleriyle enerji verimliliğinin yanı sıra önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.