Samsun'da bayram sonrası vakalar yüzde 100 arttı Müdür Oruç: “Şu an günlük 1500’ün üzerinde bir vakayla karşı karşıyayız" "Sadece bayram sonrası 5 günlük dönemde vaka sayımız yüzde 100’e varan bir oranla arttı”

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “15 gün önce günlük 50 pozitif vaka görülen ilimizde, şu an günlük 1500’ün üzerinde bir vakayla karşı karşıyayız. Sadece bayram sonrası 5 günlük dönemde vaka sayımız yüzde 100’e varan bir oranla arttı” dedi.

Samsun’da pandeminin son durumunun masaya yatırıldığı “İl Pandemi Değerlendirme Toplantısı” sonrası bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç önemli açıklamalarda bulundu. Müdür Oruç, "Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın da belirttiği gibi son dönemde hem Türkiye’de hem de dünyada korona virüs vaka sayılarında hızlı bir artış olduğu görülüyor. Maalesef bu hızlı artışın etkilerini ilimizde de güçlü bir şekilde hissetmeye başladık. 15 gün önce günlük 50 pozitif vaka görülen ilimizde, şu an günlük 1500’ün üzerinde bir vakayla karşı karşıyayız. Sadece bayram sonrası 5 günlük dönemde vaka sayımız yüzde 100’e varan bir oranla arttı. Bu artış karşısında bizi teselli eden tek nokta, vaka sayılarındaki artışın henüz aynı oranda hastane yatışlarımıza yansımamış olması. İl olarak hasta yatışı noktasında, kritik eşiğin uzağındayız ve uzağında da kalmamız gerekiyor. Hastalıkla aramızdaki bu mesafeyi korumamızın tek yolu da maske mesafe kurallarına yeniden özen gösterip, hatırlatma dozlarımızı yaptırmamızdan geçiyor” diye konuştu.



"Hiç vakit kaybetmeden aşınızı yaptırın"

Herkesi aşıya davet eden Müdür Oruç, “Özellikle 50 yaş üstü ve 12 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız virüse karşı daha büyük bir risk altındalar. Bu gruptaki vatandaşlarımızın hastalıkla temas etmeleri halinde hastane yatışıyla sonlanabilecek bir durumla karşılaşabileceklerini unutmayarak; hatırlatma dozlarını yaptırmaları ve kalabalık ortamlarda maske kullanımına özen göstermeleri büyük önem arz ediyor. Şu an itibarıyla hatırlatma dozu zamanı gelen vatandaşlarımızın aşılarını tüm kamu, özel hastanelerimizde; aile sağlığı merkezlerimizde ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde yapıyoruz. Elimizde yeterli miktarda aşımız mevcut. Bakanlığımız tarafında da düzenli olarak ilimize aşı gönderiliyor. Aşı noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Aşı uygulama ekiplerimiz tarafından günlük ortalama 5 bin civarı aşı yapılıyor. Ancak randevu doluluk oranımız maalesef yüzde 30’lar civarında kalıyor. Covide yeniden dur demek ve vakaların hastane yatışına dönüşmemesi için bu rakamları ivedilikle artırmalıyız. Bu nedenle lütfen, son aşı dozunun üzerinden 6 ay geçmiş, son 2 iki ay içinde Covid19’a yakalanmamış iseniz ve Hayat Eve Sığar Uygulaması ya da ENabız üzerinde aşı hakkınız tanımlanmışsa, hiç vakit kaybetmeden aşınızı yaptırın. Ekiplerimiz hazır, koronayı bir kez daha kontrol altına almak için sizlerin aşınızı yaptırarak destek olmanızı bekliyor. Siz de bize destek olun, aşınızı ertelemeden yaptırın; gerekli durumlarda mutlaka maske kullanımına özen gösterin hem kendinizi hem sevdiklerinizi Covid19’dan koruyun" şeklinde konuştu.

