Samsun'da 14 gündür aranan otizmli Emine'nin bataklıkta cansız bedeni bulundu

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Mustafa KIRLAK/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, 14 gündür aranan otizmli Emine Ayhan'ın (10), kaybolduğu yerin 5 kilometre uzağındaki bataklıkta cansız bedeni bulundu.

Çarşamba ilçesinde yaşayan Ayhan ailesi, 7 Temmuz akşamı otizmli kızları Emine Ayhan'ın kayıp olduğu ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler, ilçe genelinde arama çalışması başlattı. Aramalarda Yeşilırmak kenarında Emine Ayhan'a ait tişört bulundu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler ve AFAD ekipleri, 26 kilometrelik alanda Yeşilırmak havzasını taradı. Ekipler, tekrar ilçeye bağlı Hacılıçay Mahallesi'nde yoğunlaştı. Bugün jandarmaya ait kadavra köpeği, Ayhan´ın kaybolduğu bölgenin 5 kilometre uzağındaki bataklıkta ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin Emine Ayhan'ın a ait olduğu tespit edildi.

Emine Ayhan´ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mustafa KIRLAK

2022-07-20 13:23:30



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