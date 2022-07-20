Aktekke’de beton yol sevinci

Kırsal mahallelerdeki yol yatırımlarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra ilçesine bağlı Aktekke Mahallesi’ndeki beton yol imalatını tamamladı. Yolu genişleterek temelini sağlamlaştıran belediye ekipleri, betonunu da kısa dökerek mahalle sakinlerinin büyük sevinç yaşamasına neden oldu.

Beton yol imalatlarını kısa sürede bitiren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Bafra ilçesinde Aktekke Mahalle yolunu kısa sürede tamamladı. Dar ve bozuk yolu genişleterek zemini kalite standartlarına göre sağlamlaştıran ekipler, 1.3 kilometre uzunluğundaki beton yol çalışmasını 20 günde bitirdi.

747 vatandaşın ikamet ettiği mahallede, yol sevinci yaşıyor. Belediye ekiplerinin kendilerine kaliteli yol yaptığını söyleyen Aktekke Mahalle Muhtarı Yadigar Asan, çok mutlu olduklarını kaydetti. Muhtar Asan, “Daha önce yol diye bir şey yoktu. Çok dardı ve iki araba yan yana geçemiyordu. Şimdi ise 4 araç yan yana geçebilir hale geldi. Çok memnunuz. Sayın başkanımız Mustafa Demir’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.