Mavi bayraklı plaja yoğun ilgi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara tahsis edilen plaj büyük ilgi görüyor. Sezonun açıldığı 16 Haziran'dan bugüne kadar yaklaşık 15 bin kişinin giriş yaptığı Fener Plajı Samsun'un ilk ulusal mavi bayrak ödüllü olmasıyla da dikkat çekiyor.

Batıpark'ta bulunan Fener Plajı, sadece Samsunlulara değil çevre il ve ilçelerden gelen kadınlara da hizmet veriyor. Yaz sezonunda her gün binin üzerinde konuğunu ağırlayan plaj, temizliği, hizmet kalitesi ile sıcaktan bunalan ve Karadeniz'in serin sularında serinlemek isteyen kadınların ilk tercih ettiği tesis oluyor.



Her gün bin kadını ağırlıyor

Mescitten, kafeye, duşlardan giyinme kabinlerine kadar her şeyin olduğu plaj her ihtiyaca da cevap veriyor. 235 metre uzunluğa ve 48 metre genişliğe sahip olan plajın yoğunluğu hafta sonları iki katına çıkıyor. Plaj sezonun açıldığı 16 Haziran'dan bugüne kadar yaklaşık 15 bin kadına hizmet verdi. Konuklar, plajda zaman geçirerek keyifli bir tatil yapmanın da fırsatını buluyor.



Cankurtaranlar sürekli takipte

16 çalışanı bulunan Fener Plajı'nda serinlemek isteyenlerin denizdeki can güvenliği için cankurtaranlar da titizlikle görevlerini sürdürüyor. İki cankurtaranın görev yaptığı plajda olumsuz bir olayla karşılaşılmaması için plaj çevresinde ve cankurtaran kulesinde sürekli rutin kontroller yapılıyor.

