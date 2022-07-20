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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuş Cenneti 17 bin 726 ziyaretçiyi ağırladı

İHA

Kuş Cenneti 17 bin 726 ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, bu yılın ilk 7 ayında 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı.
Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri olarak dikkati çekiyor.
Araç trafiğine kapatılan deltada Samsun Büyükşehir Belediyesi bisiklet, elektrikli bisiklet ve akülü araçlarla ziyaretçilere hizmet veriyor. Bölgenin araç trafiğine kapatılması ile birlikte tür popülasyonunun da arttığı ifade ediliyor.

356 ayrı türe ev sahipliği yapıyor
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, besin maddesi ve fauna açısından zengin popülasyonuyla nesli tükenme tehlikesi altındaki 24 kuş türünden 15’ine, ülkede görülen 420 kuş türünden de 356’sına ev sahipliği yapıyor. 140 tür kuşun ürediği deltada 100 bin su kuşu barınıyor. Her yıl 7 milyondan fazla göçmen kuşun rotasında yer alması sebebiyle konaklayan leylekler de yuvalarını burada kuruyor.

Görenleri büyülüyor
56 bin hektar büyüklüğündeki delta, doğal gölleri, ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanarak yaprak döken su basar ormanları, sazlıkları, gün doğumu ve gün batımındaki eşsiz manzarasıyla görenleri büyülüyor.
Ziyaretçi merkezi, görüntü izleme merkezi, sergi salonu ve bölgeye has ürünlerin tanıtıldığı satış reyonu gibi alana sahip deltaya ise ilgi her geçen yıl artıyor. Yazı ayrı kışı ayrı bir güzelliğe sahip deltaya yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk iki katına çıkıyor. 2022 yılının ilk 7 ayında Kuş Cenneti'ni 15 bin 265 biletli ve 2 bin 461'i öğrenci olmak üzere 17 bin 726 kişi ziyaret etti. Ziyaretler arasında bisiklet gezileri başı çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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