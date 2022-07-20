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Başkan Demir hastalığı ile ilgili açıklama yaptı "Hastalığımın tedavisi ve teşhisi için Ankara'da olacağım, dualarınızı bekliyorum"

İHA

Başkan Demir hastalığı ile ilgili açıklama yaptı "Hastalığımın tedavisi ve teşhisi için Ankara'da olacağım, dualarınızı bekliyorum"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan tetkikler sonucunda öğrendiği hastalığı için bir süre Ankara'da tedavi göreceğini açıkladı.

Başkan Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yaklaşık bir aydır bacağımda hissettiğim ağrılar üzerine gittiğim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucu öğrenmiş olduğum hastalığımın kesin teşhis ve tedavisi için bir süre Ankara'da bulunacağım. Desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz kıymetli hemşehrilerimin duaları ile bu süreci en kısa zamanda atlatacağıma inanıyorum. Bu vesile ile hepinizi gönülden selamlıyor, dualarınızı bekliyorum" dedi.

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